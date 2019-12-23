У TikTok показали на відео, як австралійські пожежні беруть воду з басейнів жителів

В Австралії пожежні почали брати воду з басейнів жителів. Так, у популярній мережі TikTok з'явилося відео, на якому видно, як рятувальники за допомогою вертольота беруть воду з басейну приватного будинку.

З вересня на сході Австралії масштабно горять ліси. Все пов'язано з високою температурою. Через отруйні випаровування лікарі говорять про надзвичайну ситуацію у сфері громадської охорони здоров'я. В останні тижні в лікарнях спостерігається різке збільшення кількості пацієнтів з проблемами в дихальних шляхах.

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Напередодні в Австралії був побитий загальнонаціональний рекорд температури, коли середня температура була зафіксована на позначці у +40,9 градуса.

І рятувальники відчайдушно борються з непростою стихією. У цій боротьбі усі методи добрі. Так, місцевим пожежникам спало на думку, що можна брати воду з басейнів у жителів. Один з австралійців встиг зняти на відео, як спецслужби зачерпували воду з його басейну за допомогою вертольота.

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