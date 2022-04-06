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Віталій Кличко вкотре попросив киян не поспішати повертатися до столиці
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Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, Київ покинуло дуже багато мешканців. І зараз вони починають помаленьку повертатися, але Віталій Кличко не рекомендує цього робити.
У своєму черговому відеозверненні Віталій Кличко закликав не поспішати повертатися до Києва. Він звернувся передовсім до тих, хто покинув місто, щоб врятуватися.
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Загроза обстрілів все ще залишається
Кияни, які виїжджали в інші міста, продовжують повертатися в столицю. Хто ще не вирушив додому, звертаюся: будь ласка, трохи зачекайте. Ще залишається ймовірною загроза обстрілів міста, – підкреслив він.
Тих, хто залишився у Києві, він попрохав бути обережними. Мер столиці закликав не ігнорувати сигналів повітряної тривоги, дотримуватися правил комендантської години, яка триває з 21:00 по 06:00.
Віталій Кличко вкотре звернувся до мешканців Києва:
Також Віталій Кличко додав, що у місті все ще безліч блокпостів і блоків. Тож водіям слід бути максимально уважними та дотримуватися правил дорожнього руху. Автомобілів у Києві стало більше, а це означає, що рух дещо ускладниться.
Ми всі сподіваємося, що ворог полишив спроби захопити серце України – Київ. Але маємо бути готовими й до інших сценаріїв. Тому продовжуємо обороняти столицю. Працювати, допомагати тим, кому потрібна допомога та підтримка, – зазначив мер Києва.
Рекомендуємо прислухатися до порад Віталія Кличка. Вони можуть врятувати вам життя!
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