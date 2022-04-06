Військовий зшиває прапор України: у Києві з'явився потужний мурал

Вулиці Києва прикрасив черговий мурал. Так, на Оболоні з'явився потужний патріотичний малюнок. На ньому зображений військовий, який зшиває прапор України.

Мурал на одній зі стін намалював вуличний художник Олександр Корбан. Він же і опублікував фото зі своїм творінням в інстаграмі.

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Військовий зшиває прапор України

На малюнку зображений український військовий. Він за задумом автора муралу зшиває прапор нашої держави.

Я створив цей мурал декілька днів тому в Києві, а в цей час неподалік точилися бої за визволення Бучі та Ірпеня, – написав він.

Користувачам мережі надзвичайно сподобався малюнок. Тож вони подякували авторові:

"До сліз";

"Слава Україні!"

"Це дуже красиво";

"Дуже круто";

"Вірю в нашу перемогу";

"Як влучно передані наші почуття";

"Дуже сильно".

Олександрові Корбану вдалося дуже влучно передати емоції та відчуття, які зараз переживає вся Україна. Гуртуймося та вірмо в ЗСУ. Все буде Україна, любі!

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