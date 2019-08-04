Віталій Кличко відправився у відпустку: фотофакт

У неділю, 4 серпня, мер Києва Віталій Кличко вилетів з Києва у відпустку. Відповідну фотографію з літака опублікувала на своїй сторінці в Facebook журналістка Ірина Каспарова.

Так, уточнюється, що Кличко покинув столицю близько 08:00 в неформальному одязі: білій бейсболці і футболці. "З чемпіоном світу на борту. Гарний початок відпустки", – поділилася Каспарова.

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Згідно із заявою мера, опублікованою на сайті Кievvlast, він пішов в узгоджену з президентом нетривалу відпустку з 5 по 9 серпня. Судячи з інформації табло київських аеропортів, відправитися він міг в Анталію або Таллінн.

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