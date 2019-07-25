Су-су-су: Кличко знову не зміг вимовити слово (відео)

Очільник Київської міської ради Віталій Кличко в черговий раз не зміг підібрати потрібних слів. Курйозне відео з'явилося у мережі.

Віталій Кличко знову обмовився під час інтерв'ю. Цього разу мер Києва не зміг вимовити словосполучення "Інститут судових експертиз" під час спілкування з Віталієм Портніковим в ефірі програми "Ваша Свобода".

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"Можна скільки завгодно будувати дороги і мости, але люди запам'ятають тебе по тупняках", – прокоментував відео Олексій Мінаков.

Користувачі мережі активно коментують нове веселе, на їхню думку, відео з Кличком. Дехто припускає, що на мера останнім часом вилилося стільки бруду, що він перенервував.

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