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Кличко відповів мемом на нецензурний тролінг Богдана

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Віталій Кличко - фото 1
Віталій Кличко / znaj

Мер Києва Віталій Кличко відповів мемом на прохання прокоментувати жарти глави Офісу президента Андрія Богдана про себе. На зображенні у головній ролі Кличко та ексмер Нью-Йорка, який нібито збирається подзвонити Трампу і все вирішити. Відповідну картинку було надіслано кореспондентці theБабеля.

Так, на фото зображені Кличко і ексмер Нью-Йорка, а також адвокат Трампа Рудольф Джуліані. Нещодавно вони дійсно зустрічалися в США. На мемі Джуліані нібито говорить: "Зараз Трампу подзвоню з приводу цього чорта". Ніяких інших коментарів Кличко виданню не надав.

І ще: Богдан підірвав мережу фото з "прем'єр-міністром"

Кличко відповів мемом на нецензурний тролінг Богдана - фото 345393

Подібною фразою відзначився президент Володимир Зеленський, коли вигнав з робочої зустрічі в Борисполі секретаря місцевої міськради Ярослава Годунка. По завершенню наради Зеленський сказав "Зараз Баканову подзвоню щодо цього чорта".

Нагадаємо, що раніше глава Офісу президента Андрій Богдан розмістив на своїй сторінці в Facebook нецензурний мем про Віталія Кличка.

Читайте також: Андрій Богдан таки написав заяву на звільнення: перший коментар Зеленського

Джерело: thebabel
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