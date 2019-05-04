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Віталій Кличко у Лас-Вегасі розіграв на аукціоні екскурсію по Києву

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Віталій Кличко - фото 1
Віталій Кличко / instagram

Мер Києва Віталій Кличко на запрошення президента WBC Маурісіо Сулеймана взяв участь у благодійному заході "Ніч чемпіонів" вуЛас-Вегасі, США. Про це мер повідомив у відеоролику, який опублікував у Facebook.

У коментарі під відео Віталій Кличко написав, що Майк Тайсон, Евандер Холіфілд, Леннокс Льюїс, Оскар Де Ла Хойя і інші легенди боксу зібралися на благодійний вечір щоб зібрати кошти на підтримку та реабілітацію спортсменів у всьому світі.

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"І, оскільки перебуваю у відрядженні в США, був радий приєднатися до заходу. Також не зміг не скористатися можливістю і зробив презентацію Києва, запропонувавши лот – екскурсію нашим містом", – розповів мер української столиці.

Наостанок Віталій Кличко звернув увагу на те, що після Конгресу WBC в Києві, який пройшов восени 2018 на його запрошення, на всіх емблемах цієї боксерської організації почали на передньому плані зображати найбільшим саме прапор України.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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