Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Віталій Кличко самостійно підстригся вдома під запальну пісню: відео з TikTok

  • 275
Віталій Кличко - фото 1
Віталій Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко власним прикладом показав, як під час карантину виглядати стильно. Якщо ви вже не можете чекати на відкриття перукарень, то не журіться, а дивіться відеоінструкцію Кличка, як підстригтися вдома своїми руками!

Мер Києва Віталій Кличко долучився до карантинного челенджу та зробив стрижку самостійно в домашніх умовах. Кумедне відео він опублікував на своїй сторінці у TikTok із хештегами #haircutchallenge та #стрижкавдома.

Це цікаво: Кличко епічно обмовився на брифінгу щодо коронавірусу

Ролик супроводжується запальною піснею Coroona Virus, яка вже стала вірусною. Зацініть, як причепурився Кличко:

@klitschko.v

Зранку причепурився ##haircutchallenge ##стрижкавдома

♬ CORONA VIRUS - ANDY ZAVALA

Читайте також: Кличко пояснив, що відкриють на першому етапі виходу з карантину

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП-7 нових комедій, які зроблять вечір хорошим
  • 28 квітня, 18:33
  • 1581
Дівчина тижня: розкута модель Мікі Хамано, яка не звикла приховувати спокусливе тіло (18+)
  • 26 квітня, 18:50
  • 1138
40 синонімів до слова "привіт", які допоможуть гарно вітатись українською
  • 22 квітня, 18:00
  • 40579
Загрузка...
Новини