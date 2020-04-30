Віталій Кличко самостійно підстригся вдома під запальну пісню: відео з TikTok

Міський голова Києва Віталій Кличко власним прикладом показав, як під час карантину виглядати стильно. Якщо ви вже не можете чекати на відкриття перукарень, то не журіться, а дивіться відеоінструкцію Кличка, як підстригтися вдома своїми руками!

Мер Києва Віталій Кличко долучився до карантинного челенджу та зробив стрижку самостійно в домашніх умовах. Кумедне відео він опублікував на своїй сторінці у TikTok із хештегами #haircutchallenge та #стрижкавдома.

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Ролик супроводжується запальною піснею Coroona Virus, яка вже стала вірусною. Зацініть, як причепурився Кличко:

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