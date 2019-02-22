Черговий ляп: Кличко осоромився в ефірі українського телеканалу

Раніше в інтенсивній терапії помирав кожен шостий пацієнт, а тепер – кожен другий, сказав мер Києва в ефірі телеканалу. Епічне відео опублікувала на своїй сторінці в Facebook журналіст Тетяна Висоцька.

Міський голова Києва Віталій Кличко осоромився в ефірі телеканалу NewsOne, розповідаючи про смертність в інтенсивній терапії. Відео опублікувала в Facebook журналіст Тетяна Висоцька.

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"Якщо раніше у відділенні інтенсивної терапії помирала кожна шоста людина, то тепер – кожна друга. Це дуже важливо. Ми піднімаємо рівень, ми рятуємо життя", – сказав мер Кличко.

"Людина повторює завчені фрази, не вникаючи в суть. Тому і не усвідомлює, коли щось спотворює і вимовляє дурниці", – прокоментувала Висоцька черговий ляп Кличка.

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