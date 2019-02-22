Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення 2019 Оскар 2019

Черговий ляп: Кличко осоромився в ефірі українського телеканалу

  • 547
Віталій Кличко - фото 1
Віталій Кличко / newsone

Раніше в інтенсивній терапії помирав кожен шостий пацієнт, а тепер – кожен другий, сказав мер Києва в ефірі телеканалу. Епічне відео опублікувала на своїй сторінці в Facebook журналіст Тетяна Висоцька.

Міський голова Києва Віталій Кличко осоромився в ефірі телеканалу NewsOne, розповідаючи про смертність в інтенсивній терапії. Відео опублікувала в Facebook журналіст Тетяна Висоцька.

І ще: У Кличка знову стався словесний конфуз: відео на повтор

"Якщо раніше у відділенні інтенсивної терапії помирала кожна шоста людина, то тепер – кожна друга. Це дуже важливо. Ми піднімаємо рівень, ми рятуємо життя", – сказав мер Кличко.

"Людина повторює завчені фрази, не вникаючи в суть. Тому і не усвідомлює, коли щось спотворює і вимовляє дурниці", – прокоментувала Висоцька черговий ляп Кличка.

Читайте також: Журналіст вилаявся під час ефіру BBC: відеофакт

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Тоді і зараз: як змінилися найвідоміші українські зірки за час своєї кар'єри
  • 21 лютого, 11:55
  • 1473
Анекдоти про жінок і дівчат: найкращі жарти про прекрасну стать
  • 22 лютого, 12:50
  • 644
10 дурних запитань програмісту: пояснення на хлопський розум
  • 16 лютого, 16:31
  • 1479
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл