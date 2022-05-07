Віталій Кличко розповів, коли можна буде повертатися до Києва

Мер Києва раніше наголошував на тому, що ситуація в столиці все ще непередбачувана. Відтак, повертатися до неї все ще небезпечно. Тепер же він розповів, коли киянам можна буде помалу приїжджати.

В інтерв'ю "Радіо НВ" Віталій Кличко зауважив, що невдовзі до Києва можна буде повертатися. Зробити це мешканці столиці зможуть вже після 9 травня. Тоді, на його думку, загроза провокацій і обстрілів не буде настільки високою.

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Я рекомендую киянам поки що не поспішати повертатися в Київ, враховуючи небезпеку. Метою агресора була і залишається столиця, – зазначив він.

Мер Києва також нагадав, що окупанти залишили після себе багато замінованих об'єктів. Також не надто безпечно у лісопаркових зонах. Туди вирушати він поки не рекомендує.

Та й узагалі гарантувати безпеку у столиці неможливо. Втім, після Дня перемоги це можна буде поступово робити. Також він зауважив, що у Києві вирішили не запроваджувати "тривалу" комендантську годину на 8 – 9 травня. На його думку, у столиці у ці дні не мало б бути обстрілів. Водночас варто розуміти, що ворог непередбачуваний, тож провокації таки можуть бути.

Наголосимо, що 8 і 9 травня у Києві заборонили проведення масових заходів. А військові та правоохоронці патрулюватимуть місто, щоб запобігти будь-яким можливим провокаціям.

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