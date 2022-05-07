12-річний британець написав листа Володимирові Зеленському: що він йому відповів

Томас Хендлі, 12-річний британський хлопчина, написав листа до президента України Володимира Зеленського. Яким було його здивування, коли він отримав відповідь.

У своєму листі хлопчик вирішив підтримати Володимира Зеленського у ці непрості часи. Як розповідає Укрінформ, згодом він отримав відповідь від президента України.

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Сам Томас дізнався про війну Росії проти України на одному з уроків. Тож учень англійської школи у Даремі вирішив бодай якось підтримати "найкращого президента". А ще хлопчик додав, що "щасливий, що допомагає Україні".

Відповідь президента не забарилася

Дякуємо за лист підтримки. Я в порядку і дякую за допомогу. Ми сподіваємося принести мир в Україну, їжу для громадян усієї країни та відбудувати міста, – написав у листі Володимир Зеленський.

Кімберлі, матір 12-річного Томаса, розповіла, що хлопчик був у захваті, коли отримав відповідь. Він прийшов додому зі школи, розмахуючи листом від президента України.

"Я не знаю, чи зможемо ми забрати цей лист з його рук, але ми збираємося оформити його в рамку і поставити її на почесному місці в нашому домі", – зазначила вона.

Ми дуже вдячні маленькому Томасові за підтримку. А також зворушені, що він отримав відповідь від нашого президента. Це дуже мило!

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