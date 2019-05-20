Віталій Кличко приїхав в Раду на інавгурацію на велосипеді: фото

Мер Києва Віталій Кличко прибув на інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського на велосипеді. Відповідні кадри були опубліковані на сторінці Кличка у Facebook.

Через величезні затори в Києві міський голова приїхав на інавгурацію Зеленського на електровелосипеді.

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"По місту сьогодні пересуватися складно. На першу зустріч вранці і потім на інавгурацію поїхав на велосипеді", – написав Кличко на своїй сторінці в соцмережі.

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