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Коронавірус Карантин

Коли метро Києва відновить роботу: названа дата відкриття підземки

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Київське метро запрацює за тиждень - фото 1
Київське метро запрацює за тиждень / gettyimages

Кабінет міністрів дозволив відновити роботу метрополітену в містах за умови сприятливої епідеміологічної ситуації. Дізнайтесь, коли запрацює підземка в Києві, Дніпрі та Харкові.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до уряду з проханням відновити роботу метро, адже після послаблення карантину місто скували масштабні затори. Кабмін підтримав ініціативу мера та дозволив відкрити підземку не лише в столиці, а й у Харкові та Дніпрі, але лише за умови сприятливої епідеміологічної ситуації.

До теми: Послаблення карантину в Києві з 22 травня

З 22 травня в Україні буде відновлений рух міського і приміського наземного транспорту, а от підземка має запрацювати з 25 травня 2020 року. Остаточне рішення буде приймати влада на місцях.

У київському метрополітені попередили, що після відновлення роботи підземка працюватиме без жетонів, а пасажири користуватимуться виключно електронним квитком. Сплачувати за проїзд на турнікетах можна буде:

  • KyivSmartCard;
  • Карткою метро (до 31.03.2021);
  • Безконтактною банківською карткою будь-якої платіжної системи на жовтих турнікетах;
  • Мобільними додатками Google Pay та Apple Pay;
  • Мобільним додатком KyivSmardСard;
  • Разовим квитком з QR-кодом (паперовим або електронним), який можна згенерувати завчасно у додатку.

Протягом місяця з дати відновлення роботи метро пасажири також зможуть використати раніше придбані жетони зеленого кольору.

Коли метро Києва відновить роботу: названа дата відкриття підземки - фото 404815

У наземному громадському транспорті столиці оплата здійснюватиметься за допомогою KyivSmardCard, разового квитка з QR-кодом (паперового або електронного) або безконтактної банківської картки будь-якої платіжної системи. Водночас до 1 липня у пасажирів залишатиметься можливість придбати квиток на проїзд безпосередньо у кондуктора в трамваї, тролейбусі чи автобусі.

Читайте також: Статистика, скільки хворих на коронавірус в Україні 20 травня

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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