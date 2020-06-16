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Коронавірус Карантин

Віталій Кличко не зміг вимовити слово "сенсаційні": курйозне відео

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Віталій Кличко - фото 1
Віталій Кличко / slovoidilo

Мер Києва Віталій Кличко допустив черговий конфуз і не впорався зі словом "сенсаційні" під час брифінгу 15 червня, який був присвячений ситуації з коронавірусів в столиці.

Так, очільник української столиці Віталій Кличко зазначив, що деякі політики вже почали виборчу кампанію, і попросив своїх майбутніх суперників не проплачувати матеріали в ЗМІ, які покликані очорнити його репутацію.

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"А то у мене вже питали після деяких сенсаційних публікацій у ЗМІ, чи порушую я карантинні обмеження", – заявив мер.

При цьому замість слова "після" у нього вийшло "п*ська", а слово "сенсаційні" Кличко вимовив не відразу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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