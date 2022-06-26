Віталій Кім показав в Instagram рідкісне фото з дружиною

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім поділився у мережі свіжим фото з дружиною. Користувачі активно коментують опублікований кадр.

Так, Віталій Кім, який після 24 лютого став одним з улюбленців у соцмережах серед українських юзерів, показав своїм підписникам в Instagram рідкісне фото з дружиною. За сторінкою голови Миколаївської ОВА стежать майже пів мільйона фоловерів.

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На опублікованому знімку Віталій Кім позує разом з коханою Юлією. Чиновник одягнений у патріотичну футболку, на якій зображена українська ракета Нептун та російський крейсер "Москва", що пішов на дно Чорного моря.

Підписники активно коментують сімейний кадр Кіма, засипаючи пару компліментами.

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