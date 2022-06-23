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Притула продав свою картину на аукціоні: скільки коштів перекажуть на ЗСУ

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Притула продав свою картину на аукціоні: скільки коштів перекажуть на ЗСУ - фото 1

Сергій Притула провів аукціон з продажу своєї картини "Батько й мати". Всі вторговані кошти перекажуть у фонд загального збору на "Байрактари" для ЗСУ. Читайте далі та дізнайтеся, за скільки придбали картину Притули!

З нагоди свого дня народження Сергій Притула продав власну картину на аукціоні за 25 тисяч доларів.

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У прямому ефірі в соцмережах Притула приймав ставки за головний лот – картину "Батько й мати". Переможцем став анонімний учасник, який, окрім самого малюнку, отримає NFT.

"Цей малюнок, який я пафосно називаю "Картина "Батько і Мати" у вигляді ескізу був намальований мною ще на 1 курсі інституту, перейшов на полотно у 2011-му, а потім став принтом на футболці – частинкою колекції FASHION AID, спеціального проєкту на підтримку тих, кого торкнулась проблема ВІЛ-СНІДу", – розповів Притула.

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