Віталій Кім подарував патрульній поліції Миколаєва кабріолет BMW з кулеметом

Губернатор Миколаївської області Віталій Кім подарував патрульній поліції кабріолет з кулеметом. Тепер поліціянти патрулюватимуть місто на оригінальній машині.

Як повідомив Віталій Кім у своєму Telegram-каналі, бойовий кабріолет уже взяли на озброєння патрульної поліції Миколаївської області. Правоохоронцям такий автомобіль потрібен, щоб наздоганяти окупантів, що розбігаються.

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BMW прикрашений гербом та прапором України, а позаду авто висить наклейка вже з легендарним меседжем для окупантів: "Російський військовий корабель, йди на**й". Але головна особливість – замість багажника встановлений великокаліберний кулемет.

Оскільки ми неодноразово скаржилися, що орки дуже швидко тікають, керівник області взяв це до уваги і зробив патрульній поліції Миколаївської області такий подарунок. Вже беремо на озброєння, – сказав поліцейський.

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