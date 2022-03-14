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війна

Віталій Кім подарував патрульній поліції Миколаєва кабріолет BMW з кулеметом

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Віталій Кім подарував патрульній поліції Миколаєва кабріолет BMW з кулеметом - фото 1

Губернатор Миколаївської області Віталій Кім подарував патрульній поліції кабріолет з кулеметом. Тепер поліціянти патрулюватимуть місто на оригінальній машині.

Як повідомив Віталій Кім у своєму Telegram-каналі, бойовий кабріолет уже взяли на озброєння патрульної поліції Миколаївської області. Правоохоронцям такий автомобіль потрібен, щоб наздоганяти окупантів, що розбігаються.

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BMW прикрашений гербом та прапором України, а позаду авто висить наклейка вже з легендарним меседжем для окупантів: "Російський військовий корабель, йди на**й". Але головна особливість – замість багажника встановлений великокаліберний кулемет.

Оскільки ми неодноразово скаржилися, що орки дуже швидко тікають, керівник області взяв це до уваги і зробив патрульній поліції Миколаївської області такий подарунок. Вже беремо на озброєння, – сказав поліцейський.

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