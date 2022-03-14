У Лос-Анджелесі з'явилося графіті з Володимиром Зеленським

Володимир Зеленський гідно себе показав у протистоянні злочинному Путіну, який пішов на Україну з війною. Солідарність українському президентові висловлюють по всій планеті й у різні способи.

Так, у Лос-Анджелесі з'явилося графіті із зображенням Володимира Зеленського. Фотофакт опублікували у Telegram-каналі Sumy Go.

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Глава держави зображений у жовто-синіх кольорах, тримаючи в руках зброю. На ній є напис "F*ck Putin".

Автор графіті із Зеленським невідомий. Але зазначена точна адреса, де можна наживо подивитися на вуличний малюнок – 832 Lincoln Blvd, Venice, CA 90291.

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