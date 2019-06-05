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Висувну камеру Redmi K20 Pro розглянули зсередини

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Redmi K20 Pro має захищену від пошкоджень селфі-камеру - фото 1
Redmi K20 Pro має захищену від пошкоджень селфі-камеру

Незабаром після анонсу флагманського смартфона Redmi K20 Pro, який отримав висувну фронтальну камеру, в мережі з'явився відеоролик, що демонструє повне розбирання апарата. Автори YouTube-каналу Xiaomi Global Community розповіли про особливості конструкції пристрою.

Однією з особливостей апарату стала композитна система охолодження чипсета з 8 шарів графіту, мідної фольги та теплопровідного гелю. Така конструкція підвищує ефективність відведення тепла від флагманського процесора Snapdragon 855 з частотою 2,84 ГГц.

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Акумуляторний відсік новинки спроектований з урахуванням можливості заміни батареї з мінімальним ризиком її пошкодження при демонтажі. У верхній частині корпусу розміщена звукова камера значного за мірками смартфонів обсягу – 0,9 см3. Попри відсутність сертифікації IP, лоток для SIM-карт захищений від потрапляння води та пилу силіконовим ущільнювачем. Гніздо USB Type-C також укомплектоване гумовою вставкою, а точки його кріплення до системної плати оброблені антикорозійним складом.

Розбирання механізму висувною камери продемонструвала систему його захисту від механічних впливів. Трьохосьовий гіроскоп у разі падіння повертає камеру в корпус за 100 мс, а пружинний пристрій пом'якшує вібрацію при ударі. Аналогічним чином спрацьовує і датчик тиску, що прибирає модуль на вихідну позицію при натисканні.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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