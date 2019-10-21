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Серіал Великі Вуйки

Виступ Хора Верьовки: у мережі з'явився гострий мем щодо скандальної пісні (фото)

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Скандальний виступ хора Верьовки - фото 1
Скандальний виступ хора Верьовки / Кадр з відео

У мережі ведеться бурхливе обговорення, яке виникло одразу після показу номера "Кварталу 95", в якому виступив хор імені Верьовки. Учасники хору разом з Євгеном Кошовим заспівали цинічну пісню про згорілий будинок Валерії Гонтаревої.

Нагадаємо, що в суботу, 19 жовтня на каналі 1+1 вийшов черговий випуск студії "Квартал 95", в якому Євген Кошовий разом з хором імені Верьовки, виконали пісню про згорілий будинок ексглави НБУ Валерія Гонтаревої. Після цього номера в мережі з'явилася гостра фотожаба.

Тут детальніше: Хор Верьовки у скандальному номері з Кварталом 95 про Гонтареву: коментарі усіх сторін

Користувачі мережі бурхливо обговорюють скандал, ну і звичайно ж самий мем, який з'явився у групі "Баба і кіт" в Facebook.

Виступ Хора Верьовки: у мережі з'явився гострий мем щодо скандальної пісні (фото) - фото 362847

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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