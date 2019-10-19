У стіни Верховної Ради проникла дика тварина: курйозне відео

Вчора, 18 жовтня, ввечері в коридорі Верховної Ради помітили дику тварину. Як виявилося, в будівлю українського парламенту проникла куниця. Ролик оприлюднив народний депутат від партії Голос Ярослав Железняк на своїй сторінці в Facebook.

Нардеп Ярослав Железняк опублікував кадри, на яких був зафіксований курйоз з твариною у стінах Верховної Ради. Так, на відео видно, як розгублена куниця кидається з кутка в куток, намагається відкрити двері і хоч якось сховатися від людських очей.

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Железняк зазначив, що пленарний тиждень в Раді закінчився для нього вельми несподівано. Він не став заперечувати, що в парламенті можна побачити різне, але такий гість явно здивував.

Користувачі мережі не залишили без уваги цей допис чиновника і в коментарях пожартували, що куниця – "душа депутата Ради минулого скликання, яка попала не в ту реальність".

Варто відзначити, що в кінцевому підсумку куницю таки зловили, а потім відпустили на волю. До речі, досі незрозуміло, як тварина потрапила в будівлю Ради.

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