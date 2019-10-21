Хор Верьовки у скандальному номері з Кварталом 95 про Гонтареву: коментарі усіх сторін

Комік Євген Кошовий у новому випуску програми "Вечірній квартал" від Кварталу 95 разом із жіночою частиною хору імені Верьовки виконав пісню про підпал будинку ексглави Нацбанку Валерії Гонтаревої. Навколо пародії за участі артистів розгорівся скандал.

Лідер Кварталу 95 Євген Кошовий і хор імені Верьовки висміяв підпал будинку ексочільниці НБУ Валерії Гонтаревої, переспівавши популярну українську пісню "Горіла сосна" у пародії "Горіла хата"

До теми: Як пройшов перший концерт Кварталу без Зеленського

У пісні комік разом із хором Верьовки співають, зокрема, про стосунки Гонтаревої та Ігоря Валерійовича Коломойського: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала… Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича… Люди вогонь побачили, допомагати почали, відра схопили, прибігли, в вогонь соляру плескали".

Дивитись онлайн повне відео виступу Кварталу і хору Верьовки:

Пародія завершується словами: "У пісні цій мораль проста: хата згоріла від стида"

Однак у мережі вважають, що згоріти зі стида тепер може сам хор Верьовки та Квартал 95. Міністр культури Володимир Бородянський на своїй сторінці в Facebook перепросив у Гонтаревої: "Вибачте, Валеріє Олексіївно, мені соромно за Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки".

Лідер партії "Голос" та фронтмен гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук прокоментував номер коротко. "Це дно", – написав він.

Депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко заявила, що хор зі світовим іменем перетворюється "на приблатньонних лабухів без честі і совісті".

Гендиректор і художній керівник хору імені Верьовки Зеновій Корінець у коментарі 24 каналу пояснив, що ідея номеру належала режисерам Кварталу. За його словами, на участь хору в скандальному виступі погодились після вмовлянь.

Нас запевнили, що це такий стьоб. Вони ж з усіх стібаються. З президента, політиків. Нас попросили заспівати разом з Кварталом, – розповів Корінець.

Керівник хору додав, що учасники колектив часто працюють за контрактами. За скандальний номер Квартал заплатив їм 30 тисяч гривень.

Сама героїня пісні Кварталу 95 Валерія Гонтарева у коментарі проєкту Радіо Свобода "Ньюзрум" заявила: "Це сором! Насміхатися над людським горем – це неможливо уявити у цивілізованому суспільстві!".

Щодо цинізму "95-го Кварталу" сумнівів давно нема. Але участь у цьому народного хору, це вже сором для всієї країни, – обурилась Гонтарева.

Ексглава НБУ також не відкинула можливість замовлення цього номера олігархом Ігорем Коломойським: "Можливо, так і є. Я про це не думала".

Натомість сам Ігор Коломойський після перегляду відео сказав, що виступ йому дуже сподобався, особливо слова "згоріла від сорому". Він також додав, що ще більше йому сподобалася фраза "Валерія думає на Валерича". Олігарх не вважає, що Квартал висміяв людське горе.

Так не останнє ж майно згоріло. Що тільки в неї хата згоріла? А скільки на Донбасі хат згоріло? – зазначив він.

Коломойський також відкинув закиди про те, що номер гумористів замовив саме він до її Дня народження. "Я не знаю, коли День народження у Валерії Гонтаревої, хоча це нескладно дізнатись за бажання. По-друге: я не брав і не беру участі в створенні контенту Кварталу 95, тим більше на честь Дня народження Гонтарєвої (занадто багато їй честі)", – наголосив він.

За словами олігарха, він взагалі не підтримує зв'язок із гумористами Кварталу з вересня минулого року, тож ніяк не впливає на політику їхніх жартів.

Читайте також: У стіни Верховної Ради проникла дика тварина: курйозне відео