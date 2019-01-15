Виступ гімнастки шокував глядачів: відеофакт

За кілька днів ролик зібрав понад 30 мільйонів переглядів в Twitter.

Американська гімнастка Кейтлін Охаші викликала фурор своїм виступом під час чемпіонату Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі.

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Те, з якою легкістю дівчина виконувала найскладніші елементи, шокувало коментаторів. Особливо на користувачів мережі справило враження різке падіння на шпагат.

A isn't enough for this floor routine by @katelyn_ohashi. pic.twitter.com/pqUzl7AlUA — UCLA Gymnastics (@uclagymnastics) January 13, 2019

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