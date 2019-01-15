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Виступ гімнастки шокував глядачів: відеофакт

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Гімнастка вразила глядачів - фото 1
Гімнастка вразила глядачів / pexels

За кілька днів ролик зібрав понад 30 мільйонів переглядів в Twitter.

Американська гімнастка Кейтлін Охаші викликала фурор своїм виступом під час чемпіонату Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі.

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Те, з якою легкістю дівчина виконувала найскладніші елементи, шокувало коментаторів. Особливо на користувачів мережі справило враження різке падіння на шпагат.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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