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Виступ гімнастки шокував глядачів: відеофакт
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За кілька днів ролик зібрав понад 30 мільйонів переглядів в Twitter.
Американська гімнастка Кейтлін Охаші викликала фурор своїм виступом під час чемпіонату Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі.
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Те, з якою легкістю дівчина виконувала найскладніші елементи, шокувало коментаторів. Особливо на користувачів мережі справило враження різке падіння на шпагат.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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