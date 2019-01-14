Нереальний звук: відео, на якому розбивають кригу, підкорює Reddit

У мережі не можуть припинити дивитись відео, на якому хлопець кидає кригу на замерзле озеро. А все через звук розбитого льоду!

На платформі Reddit користувач з ніком lukasshannon поділився дивним записом, на якому хлопець бере величезний шматок криги та кидає на замерзле озеро. За короткий час допис став таким популярним, що опинився у топах. Всього за 8 годин його побачили понад 24 тис. осіб, а ще більш як 300 залишили коментарі. А все через звук розбитої криги. Користувачі відзначили, що й справді звучить так чисто і дивно, що дехто навіть зациклював ролик.

І ще: Прихильники ідеї про плоску Землю вирушать в круїз

Читайте також: Цей собака випадково втопив будинок на колесах: епічне відео