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Вистачить надовго: ТОП-5 автономних смартфонів на ринку
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Найчастіше смартфони не тішать своїми можливостями в плані тривалості автономної роботи. Ми вже починаємо звикати, що пристрій слід заряджати чи не щодня. На щастя, існують винятки. Найкращі смартфони з потужним акумулятором – у нашому рейтингу.
Якщо вам набридло заряджати свій смартфон двічі на день або працювати з телефоном на мінімальній яскравості, щоб заощадити заряд батареї, якщо вам набридло користуватися додатками для енергоощадження, то ця інформація саме для вас. Розповідаємо про 5 смартфонів з великими акумуляторами: усі вони приблизно в одному ціновому сегменті.
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ТОП-5 автономних смартфонів на ринку
Sigma mobile X-TREME PQ20
Захищений, стильний, автономний. Екстремально потужна батарея в 5000 мАг може стати вам в пригоді як powerbank для підзарядки ліхтарів, смарт-годинників і акустичної системи. Телефон має зручний дизайн і приємний на дотик прогумований корпус.
Кожен смартфон серії X-TREME має гарантію на 18 місяців, крім того – кожна партія смартфонів протестована технічним відділом і тільки після цього надходить у продаж.
Sigma mobile X-TREME PQ20 стане надійним компаньйоном на кожен день, фото Sigma mobile
Що стосується часу роботи, то Sigma mobile X-TREME PQ20 здатний витримати 28 годин в режимі розмови, 17 годин в режимі перегляду відео і вражаючі 28 днів в режимі очікування. У повсякденному житті це чимала перевага. Як мінімум, вам не доведеться носити окремий powerbank або зарядку для бездротових навушників, адже ви з легкістю зможете зарядити їх від X-TREME PQ20. Тому з впевненістю можемо сказати, що обравши Sigma mobile X-TREME PQ20, ви точно не прогадаєте. А ще цей крутий смартфон може легко стати вашим, адже Радіо МАКСИМУМ та Sigma Mobile щодня розігрують по одному пристрою. Не проґавте, акція триває до 20 листопада!
Sigma mobile X-TREME PQ20 здатний провести 28 днів у режимі очікування, фото Sigma mobile
Motorola Moto G9 Play
Це модель від Motorola з великим акумулятором і підтримкою швидкої зарядки 20 Вт. Має аудіоджек, NFC-модуль і акумуляторну батарею на 5000 мАг. За традицією підтримує всі Moto-фішки: наприклад, щоб включити ліхтарик, достатньо різко струснути смартфон, тримаючи його в руці. Залізо цілком типове для смартфона за 4 500 грн: процесор Qualcomm Snapdragon 662, 4 Гбайт оперативної пам'яті. Само собою, є можливість розблокування за відбитками пальців і розпізнавання обличчя. З камерами теж все непогано: основний сенсор дозволяє робити якісні знімки навіть в поганих умовах освітлення. Фронтальна камера на 8 Мп працює на 4 з плюсом, портрети виходять виразними.
Motorola Moto G9 Play
Redmi Note 9 Pro
У цій новинці 2020 року зроблена заявка на успіх в плані автономної роботи. Судіть самі: виробники позбулися ненажерливого процесора MTK, на перегрів якого скаржилися у восьмій серії, але ємність акумулятора наростили аж до 5020 мАг. В результаті реальні користувачі не можуть розрядити смартфон навіть за дві доби активного використання. Мало того, Note 9 Pro є чи не найбільш доступним смартфоном на ринку, де використана швидка зарядка на 30 Вт. І вона тут не тільки заявлена, але і сам блок лежить в комплекті. Але не все так однозначно. Прошивка MIUI псує картину своїми численними недоробками.
Redmi Note 9 Pro
Realme 6i
У цьому смартфоні встановлений процесор MediaTek Helio G80, який був представлений в лютому 2020 року. Судячи з усього, realme 6i перший смартфон з цим процесором, який надійшов у продаж. Процесор позиціюють як ігрове рішення для недорогих смартфонів. У тестах продуктивності Realme 6i демонструє цілком очікувані порівняно невисокі результати, що відповідає класу смартфона. Для приблизного розуміння, в AnTuTu він розташувався між Samsung Galaxy A70 і Honor 9, а в GeekBench поруч з Samsung Galaxy S8. До переваг смартфона також можна віднести місткий акумулятор на 5000 мАг. В результаті за показниками автономності Realmi 6i є одним з рекордсменів.
Realme 6i
Samsung Galaxy A31
У повсякденному житті цей апарат працює близько двох днів при автоматичному регулюванні яскравості підсвічування (алгоритм підлаштовується під вас, і він зовсім неагресивний, яскравість завжди комфортна). При цьому час роботи екрану складає близько 7.5-8 годин. У Galaxy A51 акумулятор на 4000 мАг, що в теорії мало б забезпечувати гірший час роботи у всіх режимах, на ділі це не так. Інший і повільніший чипсет, гірший графічний прискорювач: все це нівелює більшу місткість в А31. Фактично збільшена батарея і покликана нівелювати інший чипсет, який гірший за своїми характеристиками.
Samsung Galaxy A31
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