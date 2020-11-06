ТОП-5 надійних смартфонів для любителів активного відпочинку

Захищені телефони вибирають любителі активного відпочинку. А ще ті, хто працює на свіжому повітрі. Таким людям важливо, щоб смартфон не боявся вологи, пилу і падінь, мав витривалу батарею і міг швидко відновити заряд. Тож сьогодні розповідаємо про моделі, які вразять вас своєю витривалістю.

Подорожі, активний відпочинок та екстремальні види спорту не перестають бути у тренді, а тому захищені смартфони ще дуже довго будуть популярними. Адже багатьом людям хочеться бути впевненими в тому, що їхньому гаджету нічого не зашкодить. Так, любителі походів цінуватимуть у телефоні витривалу батарею, альпіністи – ударовитривалість, а мисливці і рибалки оцінять водонепроникність. І сьогодні розповідаємо, на які смартфони варто звернути увагу, аби вони працювали безперебійно у будь-яких екстремальних ситуаціях.

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ТОП-5 смартфонів для активних людей

Sigma mobile X-TREME PQ20

X-treme PQ20 стане незамінним помічником усім, хто полюбляє активний відпочинок або ж працює в екстремальних умовах. Цей смартфон з міцним корпусом і потужною батареєю потішить вас своєю живучістю. Адже найголовніше у ньому – захист.

Sigma mobile X-treme PQ20 володіє ступенем захисту IP69, а це означає, що пристрій надійно захищений від пилу, піску, частинок бруду та інших подібних матеріалів і речовин.

Крім того, цей телефон виживає при зануренні у воду на глибину понад 1 метр більше ніж 30 хвилин. І падінь такий гаджет точно не боїться. А його потужний акумулятор місткістю 5000 мА*г не лише забезпечить довготривалу роботу девайса, а й дасть можливість використати його як powerbank і підзарядити інші дрібні гаджети (кишенькові ліхтарики, "розумні" браслети).

Тому з впевненістю можемо сказати, що обравши Sigma mobile X-TREME PQ20, ви точно не прогадаєте. А ще цей крутий смартфон може легко стати вашим, адже Радіо МАКСИМУМ та Sigma Mobile щодня розігрують по одному пристрою. Не проґавте, акція триває до 20 листопада!

Sigma mobile X-TREME PQ20

DOOGEE S40

Дивитися фільми і читати книги на цьому бюджетному захищеному смартфоні навряд чи хто буде, а всі інші функції він виконує цілком гідно. Невисока роздільна здатність екрана позитивно вплинула на автономність. Якщо вірити відгукам власників, в режимі навігації з максимальною яскравістю батарея DOOGEE S40 втрачає приблизно 10% заряду на годину. Крім цього, є спеціальні режими економії енергії – Super Mode і Extreme Mode. З інших переваг варто згадати відносно свіжий Android, підтримка систем безконтактної оплати і кнопка SOS. Правда, з уточненнями. На смартфоні стоїть не Pie 9.0, а гібридна збірка від китайських програмістів. Модуль NFC працює не з будь-якими картами. А користь "тривожної" кнопки стає очевидною тільки після налаштувань останньої стороннім додатком.

DOOGEE S40

Ginzzu RS8502

Простий робочий інструмент, що не боїться пилу, бруду і випадкових падінь. Зірок з неба смартфон не дістає у будь-якому сенсі, але з типовими не особливо вимогливими завданнями справляється без проблем, чому сприяють не найгірший процесор початкового рівня, прийнятні обсяги пам'яті і досить потужна батарейка. Ті ж соціальні мережі, месенджери і навігатор будуть запускатися нормально. Хоча високе навантаження смартфон не любить через складнощі з відведенням тепла. Додатковим аргументом до придбання Ginzzu RS8502 може служити відносна компактність девайса.

Ginzzu RS8502

Blackview BV6300 Pro

Як правило, типовий захищений смартфон являє собою важку "цеглину" досить брутального виду. Ця модель є в цьому сенсі приємним винятком, остільки вона порівняно тонка і не позбавлена ​​частки елегантності. Відносно габаритів розробники нічого вигадувати не стали, а пішли по шляху обмеження місткості акумуляторної батареї BV6300 Pro 4380 мА·год. Схитрували вони в іншому – для виведення картинки на цьому пристрої використовується екран з роздільною здатністю HD, завдяки чому його автономність практично не постраждала. До речі, у таких хитрощів є ще одна перевага. Як відомо, при інших рівних умовах, ігрова продуктивність телефону тим вища, чим нижча роздільна здатність формованого зображення. Тому його можна рекомендувати і мобільним геймерам.

Blackview BV6300 Pro

Ulefone Armor 9

Однією з фішок свого нового флагмана компанія Ulefone вирішила зробити ендоскоп. Якщо хтось не в курсі, це така виносна камера з підсвічуванням, яку можна пхати в різні важкодоступні місця. Крім того, у Armor 9 є ще і тепловізор, тобто смартфон виразно представляє інтерес для фахівців-ремонтників. Наприклад, авто- або електрослюсарів. Зверніть увагу, у моделі один з сенсорів служить для отримання контурного зображення в тепловізорі (додатково до самої Flir-камери). Причому стабілізацію в Ulefone знову не "завезли", тому для якісної відеозйомки цей смартфон малопридатний. Зате в ньому реалізований режим зйомки під водою. З інших особливостей варто відзначити напрочуд якісний динамік і відсутність бездротової зарядки.

Ulefone Armor 9

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