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ТОП-5 надійних смартфонів для любителів активного відпочинку

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Надійний Sigma mobile X-TREME PQ20 - фото 1
Надійний Sigma mobile X-TREME PQ20

Захищені телефони вибирають любителі активного відпочинку. А ще ті, хто працює на свіжому повітрі. Таким людям важливо, щоб смартфон не боявся вологи, пилу і падінь, мав витривалу батарею і міг швидко відновити заряд. Тож сьогодні розповідаємо про моделі, які вразять вас своєю витривалістю.

Подорожі, активний відпочинок та екстремальні види спорту не перестають бути у тренді, а тому захищені смартфони ще дуже довго будуть популярними. Адже багатьом людям хочеться бути впевненими в тому, що їхньому гаджету нічого не зашкодить. Так, любителі походів цінуватимуть у телефоні витривалу батарею, альпіністи – ударовитривалість, а мисливці і рибалки оцінять водонепроникність. І сьогодні розповідаємо, на які смартфони варто звернути увагу, аби вони працювали безперебійно у будь-яких екстремальних ситуаціях.

До теми: Sigma mobile X-TREME PQ20: огляд найзахищенішого бюджетника на ринку

ТОП-5 смартфонів для активних людей

Sigma mobile X-TREME PQ20

X-treme PQ20 стане незамінним помічником усім, хто полюбляє активний відпочинок або ж працює в екстремальних умовах. Цей смартфон з міцним корпусом і потужною батареєю потішить вас своєю живучістю. Адже найголовніше у ньому – захист.

Sigma mobile X-treme PQ20 володіє ступенем захисту IP69, а це означає, що пристрій надійно захищений від пилу, піску, частинок бруду та інших подібних матеріалів і речовин.

Крім того, цей телефон виживає при зануренні у воду на глибину понад 1 метр більше ніж 30 хвилин. І падінь такий гаджет точно не боїться. А його потужний акумулятор місткістю 5000 мА*г не лише забезпечить довготривалу роботу девайса, а й дасть можливість використати його як powerbank і підзарядити інші дрібні гаджети (кишенькові ліхтарики, "розумні" браслети).

Тому з впевненістю можемо сказати, що обравши Sigma mobile X-TREME PQ20, ви точно не прогадаєте. А ще цей крутий смартфон може легко стати вашим, адже Радіо МАКСИМУМ та Sigma Mobile щодня розігрують по одному пристрою. Не проґавте, акція триває до 20 листопада!

Sigma mobile X-TREME PQ20 - фото 433834
Sigma mobile X-TREME PQ20
DOOGEE S40

Дивитися фільми і читати книги на цьому бюджетному захищеному смартфоні навряд чи хто буде, а всі інші функції він виконує цілком гідно. Невисока роздільна здатність екрана позитивно вплинула на автономність. Якщо вірити відгукам власників, в режимі навігації з максимальною яскравістю батарея DOOGEE S40 втрачає приблизно 10% заряду на годину. Крім цього, є спеціальні режими економії енергії – Super Mode і Extreme Mode. З інших переваг варто згадати відносно свіжий Android, підтримка систем безконтактної оплати і кнопка SOS. Правда, з уточненнями. На смартфоні стоїть не Pie 9.0, а гібридна збірка від китайських програмістів. Модуль NFC працює не з будь-якими картами. А користь "тривожної" кнопки стає очевидною тільки після налаштувань останньої стороннім додатком.

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DOOGEE S40
Ginzzu RS8502

Простий робочий інструмент, що не боїться пилу, бруду і випадкових падінь. Зірок з неба смартфон не дістає у будь-якому сенсі, але з типовими не особливо вимогливими завданнями справляється без проблем, чому сприяють не найгірший процесор початкового рівня, прийнятні обсяги пам'яті і досить потужна батарейка. Ті ж соціальні мережі, месенджери і навігатор будуть запускатися нормально. Хоча високе навантаження смартфон не любить через складнощі з відведенням тепла. Додатковим аргументом до придбання Ginzzu RS8502 може служити відносна компактність девайса.

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Ginzzu RS8502
Blackview BV6300 Pro

Як правило, типовий захищений смартфон являє собою важку "цеглину" досить брутального виду. Ця модель є в цьому сенсі приємним винятком, остільки вона порівняно тонка і не позбавлена ​​частки елегантності. Відносно габаритів розробники нічого вигадувати не стали, а пішли по шляху обмеження місткості акумуляторної батареї BV6300 Pro 4380 мА·год. Схитрували вони в іншому – для виведення картинки на цьому пристрої використовується екран з роздільною здатністю HD, завдяки чому його автономність практично не постраждала. До речі, у таких хитрощів є ще одна перевага. Як відомо, при інших рівних умовах, ігрова продуктивність телефону тим вища, чим нижча роздільна здатність формованого зображення. Тому його можна рекомендувати і мобільним геймерам.

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Blackview BV6300 Pro

Ulefone Armor 9

Однією з фішок свого нового флагмана компанія Ulefone вирішила зробити ендоскоп. Якщо хтось не в курсі, це така виносна камера з підсвічуванням, яку можна пхати в різні важкодоступні місця. Крім того, у Armor 9 є ще і тепловізор, тобто смартфон виразно представляє інтерес для фахівців-ремонтників. Наприклад, авто- або електрослюсарів. Зверніть увагу, у моделі один з сенсорів служить для отримання контурного зображення в тепловізорі (додатково до самої Flir-камери). Причому стабілізацію в Ulefone знову не "завезли", тому для якісної відеозйомки цей смартфон малопридатний. Зате в ньому реалізований режим зйомки під водою. З інших особливостей варто відзначити напрочуд якісний динамік і відсутність бездротової зарядки.

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Ulefone Armor 9

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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