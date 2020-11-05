Смартфон за 3 тисячі гривень: який бюджетник обрати

Хвалитися стильним аксесуаром сьогодні можна і за цілком прийнятну ціну, адже більшість люксових моделей мають хороші аналоги у вигляді доступних девайсів економкласу. Вартість такого апарату часто не перевищує 3000 гривень, а функціонал нічим не поступається дорогим екземплярам!

Не варто впадати у відчай і бігти в магазин за першою-ліпшою моделлю подорожче. У 2020 році можна придбати смартфон з нижчого цінового сегмента, а загальні технологічні характеристики не програватимуть широко відомим брендам. Давайте спробуємо разом розібратися, який же смартфон можна придбати, маючи у кишені 3000 гривень?

До теми: 5 причин придбати смартфон Sigma mobile

ТОП-5 найкращих бюджетних смартфонів на українському ринку

Sigma mobile X-STYLE S5501 від 2099 грн

Пальму першості у нашому топі здобуває Sigma mobile X-STYLE S5501. Смартфон наділений крутою продуктивністю, яку забезпечує 4-ядерний процесор MediaTek MT6739 з тактовою частотою 1,3 ГГц в кооперації з графічним відеоприскорювачем IMG PowerVR GE8100. Таке поєднання демонструє надзвичайну працездатність і функціональність смартфона, особливо у роботі фото і відео камер. Тут є 2 ГБ оперативної і 16 ГБ вбудованої пам'яті, яку можна збільшити завдяки картам пам'яті microSD об'ємом до 128 ГБ. До того ж смартфон оснащений потужною батареєю місткістю 4000 мАг, що дозволить забути про зарядку на тривалий час.

Sigma mobile X-STYLE S5501, фото Sigma mobile

Щоб забезпечити захист персональних даних і блокувати доступ до телефону стороннім особам, Sigma mobile X-STYLE S5501 оснащений дактилоскопічним датчиком, що миттєво розблокує смартфон для свого власника. А ще цей крутий апарат може стати вашим, адже Радіо МАКСИМУМ та Sigma Mobile щодня розігрують по одному пристрою. Не проґавте, акція триває до 20 листопада!

Xiaomi Redmi 8a від 2899 грн



На другому місці одна з найбільш рекламованих і відомих моделей бюджетних смартфонів. Камера у Xiaomi Redmi 8a хороша, адже як модуль тут використовується камера Sony IMX363, що значно покращує якість зроблених фотографій або знятих відеороликів. Зате потужність тут зовсім не бюджетна: впевнена робота і відсутність зависань.

Xiaomi Redmi 8a

Корпус доволі міцний, виконаний з високоякісного пластику, що запобігає ламанням при випадкових падіннях і появі некрасивих тріщин. А ще він яскраво і красиво переливається, віддаючи в металік. Місткість акумулятора 5000 мАг, що є рекордом серед моделей цього цінового сегмента. Смартфон підтримує 18-ватну прискорену зарядку. Ще одним плюсом є наявність сканера обличчя. Колірна лінійка представлена ​​в трьох яскравих кольорах: чорний, синій, червоний.

Tecno Camon 12 Air CC6 від 2799 грн

На третій сходинці розташувався Tecno Camon 12 Air CC6 – смартфон початкового цінового сегмента, який поєднав у собі непоганий дизайн і достойний рівень оснащення. Пристрій виконаний в безрамковому корпусі, а 6,55-дюймовий дисплей покриває практично повністю лицьову поверхню. Фронтальна камера Tecno Camon 12 Air CC6 на 8 МП розмістилася в невеликому вирізі в самому дисплеї, що додає плюсів до зовнішнього вигляду. У смартфоні є IPS-матриця з роздільною здатністю 1600х720 точок. Вона має широкі кути огляду, порівняно точну передачу кольору і добре підходить для комфортного читання, спілкування в інтернеті і багато чого іншого. У смартфоні використовується 4-ядерне рішення MediaTek Helio А22. Основна камера Tecno Camon 12 Air CC6 складається з трьох модулів на 16, 5 і 2 МП.

Tecno Camon 12 Air CC6

Honor 7a від 1959 грн

Четвертий у нашому топі Honor 7A, який випускають в трьох кольорах: чорному, синьому і золотом. Дослова, колірна палітра Honor 7A Pro точно така ж. Корпуси смартфонів виконані з пластику, який візуально нагадує метал, але за відчуттями відразу зрозуміло, що це пластик. Якість збірки хороша, нічого скрипіти тут точно не буде.

Honor 7a

Honor 7A Pro оснащений процесором Qualcomm Snapdragon 430, який хоч і показує в бенчмарках вищі результати, все ще належить рішенням початкового рівня. Об'єм оперативної пам'яті дорівнює 2 ГБ, а користувальницької ті ж 16 ГБ з можливістю розширення завдяки використанню карт пам'яті microSD. Ємність акумуляторів порівнянна, Honor 7A Pro оснащений батареєю на 3000 мАг, а Honor 7A на 3020 мАг.

TP-Link Neffos X20 від 2999 грн

І замикає п'ятірку лідерів апарат обрамлений в пластикову раму забарвлену в колір корпусу, що імітує сталевий і полірований матеріал. Ця частина корпусу глянсова і може покриватися дрібними подряпинками, але без ретельного розгляду вони залишаються непомітними. Платформою для TP-Link Neffos X20 Pro стала відома 12-нм SoC MediaTek Helio P22 MT6762. До її складу входять 8 ядер: 4 ядра Cortex-A53 працюють з максимальною тактовою частотою до 2,0 ГГц, а решта 4 ядра (ті ж Cortex-A53) з частотою до 1,5 ГГц. Всі графічні завдання покладені на прискорювач IMG PowerVR Rogue GE8320. Рівень продуктивності цього чипсета очікувано невисокий, що підтверджується різними бенчмарками і тестами.

TP-Link Neffos X20

Акумулятор в Neffos X20 Pro встановлений великий, на 4100 мАг. Враховуючи не дуже потужне залізо і дисплей з невисоким дозволом, можна сміливо розраховувати і на непогану автономність. Якщо припустити, що користувач все-таки випускає смартфон з рук, не грає в ігри і в основному спілкується в месенджерах, гортає соцмережі і розмовляє телефоном, то в такому режимі півтора-два дня без підзарядки отримати реально.

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