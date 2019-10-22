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Серіал Великі Вуйки

Учені сказали, як довгий сон впливає на мозок

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Чому не варто довго спати - фото 1
Чому не варто довго спати

Більшість людей упродовж робочого тижня мріють про те, як солодко спатимуть на вихідних, вимкнувши всі будильники. Однак чи справді корисно спати довго – розповідають американські науковці.

Ні для кого не секрет, що недосип негативно впливає на стан здоров'я та зовнішній вигляд, тому часто намагаються компенсувати брак нічного відпочинку на вихідних. Дослідники з Університету Маямі ж заявили, що надто довгий сон не тільки не допомагає, а й може зашкодити.

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Учені дійшли до висновку, що люди, які полюбляють чи звикли спати по 9 і більше годин, у майбутньому можуть стикнутись з проблемами з озвучуванням думок та пам'яттю. У найгірших випадках це завершується деменцією та хворобою Альцгеймера.

Річ у тому, що не сама тривалість сну є причиною для погіршення здоров'я мозку, адже бажання виспатись – лише наслідок змін та втоми, коли організму необхідний відпочинок. Тому варто більше уваги приділяти самопочуття та не забувати, що ідеальна тривалість сну – 7-8 годин на добу, рекомендовано вночі.

Спати надто довго - шкідливо для мозку - фото 362996
Спати надто довго - шкідливо для мозку

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Джерело: newsyou.info
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