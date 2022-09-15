Пандемія коронавірусу триває: у ВООЗ зробили несподіваний прогноз

Вже кілька років світ намагається боротись з пандемією COVID-19 та її наслідками. І нарешті у Всесвітній організації охорони здоров'я поділились оптимістичними прогнозами.

Світ ще ніколи не був у кращому становищі, щоб покласти край пандемії COVID-19. Саме про це заявив очільник ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус на конференції у середу, 14 вересня. Це найоптимістичніший погляд на багаторічну кризу охорони здоров'я та пандемію, що забрала життя понад 6 мільйонів людей, пише Reuters.

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Ми ще не так, але кінець не за горами, – заявив він. І це перша настільки позитивна оцінка агентства ООН з того часу, як було оголошено надзвичайний стан у січні 2020 та описано COVID-19 як пандемії.

Вірус, який виник у Китаї наприкінці 2019 року, знищив майже 6,5 млн людей та заразив 606 мільйонів, сколихнувши світову економіку та перевантаживши системи охорони здоров'я.

Поширення вакцин та методів лікування допомогло знизити рівень смертності та госпіталізації, а варіант вірусу Омікрон, що почав поширюватись наприкінці 2021, викликає менш важкі наслідки. За даними ООН, смертність від COVID-19 за минулий тиждень була найнижчою з березня 2020.

Пандемія серйозно вдарила по світу

Однак у ВООЗ наголошують все ж бути пильними та порівняли пандемію з марафоном.

Тепер настав час бігти сильніше і переконатись, що ми перетнемо фінішну пряму та пожинаємо плоди нашої важкої праці, – зауважили у відомстві.

Також директор ВООЗ порадив країнам ретельно переглянути та посилити свою політику проти COVID-19 та майбутніх вірусів. Тедрос закликав держави вакцинувати 100% людей, що належать до груп ризику. Також просять не ігнорувати потребу у достатніх запасах медобладнання та кількості медпрацівників.

Ми очікуємо, що у майбутньому будуть хвилі інфекцій, потенційно у різні моменти часу по всьому світу, які спричинять різні підвиди Омікрону, і це викликає занепокоєння, – пояснила старший епідеміолог ВООЗ Марія Ван Керхов.

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