Чому броколі обов'язково має бути у раціоні

Науковці пояснили, чому потрібно регулярно вживати броколі і як цей овоч впливає на здоров'я. Виявилось, що смаколик значно корисніший, аніж було відомо раніше.

Американські вчені з Університету штату Пенсильванія вкотре довели, що правильний раціон має безпосередній зв'язок з покращенням роботи всього організму.

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До того ж, за їхніми словами, поява у щоденній трапезі одного суцвіття броколі здатна зміцнити та оздоровити серцево-судинну систему.

Це підтвердили експерименти на мишах, під час яких відстежувався вплив броколі на клітини імунної системи. З'ясувалось, що овоч стимулює їх активну роботу, тому організм захищається від запалень та проблем з серцем.

До того ж, броколі у раціоні покращує бактеріальний склад у кишково-шлунковому тракті.

Чому щодня потрібно їсти броколі

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