Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення

Чоловіки у бікіні пройшлися подіумом

  • 16
Модний показ - фото 1
Модний показ / instagram

Чоловіки-моделі в бікіні вийшли на подіум під час показу колекції французького дизайнера і засновника однойменного модного бренду Ludovic de Saint Sernin.

Відео в своєму Instagram-акаунті опублікував фотограф Влад Зорін.

І ще: MARUV розбурхала шанувальників пікантним пляжними фото

Показ відбувся в Парижі у рамках тижня чоловічої моди. На кадрах видно, як темношкірий молодик дефілює в топі від жіночого купальника з маленькими трикутними чашечками з чорного блискучого матеріалу. На моделі також широкі напівпрозорі штани.

На інших манекенниках були топи з ланцюгів, прикрашених кристалами. Ще одні учасники модного показу одягалися в бюстгальтери на зав'язках, які були схожі на листя рослин.

Чоловіки у бікіні пройшлися подіумом - фото 381021

Гортайте відеогалерею:

Читайте також: Дівчина-"змія" знялася в рекламі купальників

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: відверта Аманда Ніколь заводить мережу пишними грудьми та сідницями (18+)
  • Вчора, 18:50
  • 1481
А грудей то нема: Надя Дорофєєва прикрила оголений бюст бестселером (фото 18+)
  • 18 cічня, 21:24
  • 5668
Кодування супутникових каналів: як дивитись телебачення після 20 січня
  • 15 cічня, 15:00
  • 14347
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз