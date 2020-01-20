Чоловіки у бікіні пройшлися подіумом

Чоловіки-моделі в бікіні вийшли на подіум під час показу колекції французького дизайнера і засновника однойменного модного бренду Ludovic de Saint Sernin.

Відео в своєму Instagram-акаунті опублікував фотограф Влад Зорін.

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Показ відбувся в Парижі у рамках тижня чоловічої моди. На кадрах видно, як темношкірий молодик дефілює в топі від жіночого купальника з маленькими трикутними чашечками з чорного блискучого матеріалу. На моделі також широкі напівпрозорі штани.

На інших манекенниках були топи з ланцюгів, прикрашених кристалами. Ще одні учасники модного показу одягалися в бюстгальтери на зав'язках, які були схожі на листя рослин.

Гортайте відеогалерею:

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