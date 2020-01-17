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Вискочка: дивіться трейлер нового сезону комедії

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Кадр з серіалу Вискочка - фото 1
Кадр з серіалу Вискочка

Сервіс Hulu опублікував трейлер другого сезону комедійного серіалу Вискочка. Дивимося разом!

Продюсерами проєкту є Лорн Майкл (SNL) і Елізабет Бенкс (Ангели Чарлі). У серіалі знімалися Макс Хаскінс, Ейді Брайант, Лолі Адефоп, Люка Джонс.

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Енні – молода товстушка, яка хоче змінити своє життя – але не своє тіло. Енні намагається почати свою кар'єру, поєднуючи поганих хлопців, хворих батьків і боса-перфекціоніста. Здобувши нове відчуття контролю і впевненості в собі, Енні виявляє, що життя, якого вона домагалася не зовсім те, яким вона собі його уявляла.

Прем'єра серіалу стартує 24 січня 2020 року.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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