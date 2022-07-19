Віскі допомагає: прикордонники показали пухнастого колегу

Не лише у ДСНС є знаменитий чотирилапий колега на прізвисько Патрон. Прикордонники теж похизувались своїм другом, який знаходить вибухові предмети.

Мало хто не знає про зірку українських рятувальників песика Патрона, але у прикордонників також є пухнасті колеги, які допомагають їм виконувати свою нелегку роботу. Тож на офіційній сторінці ДПСУ у фейсбуці показали собаку на прізвисько Віскі, яка є не лише надійним другом наших бійців.

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Один з прикордонників обрав собі у напарники собаку породи малінуа на прізвисько Віскі. Тепер вони разом працюють над пошуком вибухівки та зброї.

facebook.com/DPSUkraine

facebook.com/DPSUkraine

Пошук вибухівки – одна з найскладніших задач, адже є підвищений ризик для життя, як кінолога, так і собаки. Виявивши небезпечну знахідку, чотирилапих вчать не брати її в зуби, не рухати лапою та не гавкати. Саме завдяки своїм унікальним носикам службові собаки вже давно стали незамінними помічниками в охороні державних рубежів як на мирній території, так і в районах проведення бойових дій, – діляться фахівці.

Тому зараз Віскі активно навчається та зовсім скоро зможе позмагатись з Патроном у допомозі з вибуховими предметами.

facebook.com/DPSUkraine

facebook.com/DPSUkraine

facebook.com/DPSUkraine

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