Саймон, Джесі та Кені – чим займаються чотирилапі прикордонники

Ці троє собак несуть службу разом з українськими прикордонниками. Читайте далі та дізнайтеся, що роблять хвостаті розумники на своїй роботі!

Відомо, що на службі у прикордонників України перебувають собаки різних порід – понад 20 видів.

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Це Саймон. Він ягдтер'єр і "гроза" контрабандистів. Це мисливська порода, тож у собак добре розвинуті навички полювання. Саймон – фахівець з пошуку наркотиків.

Це спанієль Джесі. Вона і її напарник прикордонник служать вже 8 років разом і змінити чимало місць роботи.

Це американський кокер-спанієль Кені. Ця порода – мисливці та компаньйони. Саме Кені знаходить зброю, вибухівку та наркотики.

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