Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Спростовуємо фейки

Саймон, Джесі та Кені – чим займаються чотирилапі прикордонники

  • 40
Саймон, Джесі та Кені – чим займаються чотирилапі прикордонники - фото 1

Ці троє собак несуть службу разом з українськими прикордонниками. Читайте далі та дізнайтеся, що роблять хвостаті розумники на своїй роботі!

Відомо, що на службі у прикордонників України перебувають собаки різних порід – понад 20 видів.

І ще: Рокі, Стіч, Сікро і Мальта: чим займаються собаки на службі в Україні

Це Саймон. Він ягдтер'єр і "гроза" контрабандистів. Це мисливська порода, тож у собак добре розвинуті навички полювання. Саймон – фахівець з пошуку наркотиків.

Саймон, Джесі та Кені – чим займаються чотирилапі прикордонники - фото 508939

Це спанієль Джесі. Вона і її напарник прикордонник служать вже 8 років разом і змінити чимало місць роботи.

Саймон, Джесі та Кені – чим займаються чотирилапі прикордонники - фото 508938

Це американський кокер-спанієль Кені. Ця порода – мисливці та компаньйони. Саме Кені знаходить зброю, вибухівку та наркотики.

Саймон, Джесі та Кені – чим займаються чотирилапі прикордонники - фото 508937

До теми: Жасмін, Байрактар і Чапа: чим займаються чотирилапі на службі в Україні

пропозиції партнерів
Новини