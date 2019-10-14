Вишукана краса: у мережі з'явилися нові архівні фото Одрі Хепберн

Такою Хепберн ви ще не бачили

Видавництво ACC Art Books спільно з фотоархівом Iconic Images готує до друку книгу "Завжди Одрі", де зібрані знімки актриси, які раніше не публікувалися. Пропонуємо насолодитися кадрами зірки фільму "Сніданок у Тіффані".

До видання увійшли роботи шести фотографів – Нормана Паркінсона, Мілтона Гріна, Дугласа Кіркланда, Лоуренса Фріда, Террі О'Ніла і Єви Серені.

І ще: Архівні фото ще невідомої нікому Мадонни розбурхали мережу

У книзі вони діляться також своїми спогадами про роботу з легендарною Одрі. На сторінках представлені фотографії актриси зі зйомок, бекстейджі та портрети. Вартість книги – $ 65.

Читайте також: Дівчина Бонда: Тіна Кароль ефектно оголила груди в новій зйомці (18+)