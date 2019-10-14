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Вишукана краса: у мережі з'явилися нові архівні фото Одрі Хепберн

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Такою Хепберн ви ще не бачили - фото 1
Такою Хепберн ви ще не бачили

Видавництво ACC Art Books спільно з фотоархівом Iconic Images готує до друку книгу "Завжди Одрі", де зібрані знімки актриси, які раніше не публікувалися. Пропонуємо насолодитися кадрами зірки фільму "Сніданок у Тіффані".

До видання увійшли роботи шести фотографів – Нормана Паркінсона, Мілтона Гріна, Дугласа Кіркланда, Лоуренса Фріда, Террі О'Ніла і Єви Серені.

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У книзі вони діляться також своїми спогадами про роботу з легендарною Одрі. На сторінках представлені фотографії актриси зі зйомок, бекстейджі та портрети. Вартість книги – $ 65.

Вишукана краса: у мережі з'явилися нові архівні фото Одрі Хепберн - фото 361471

Вишукана краса: у мережі з'явилися нові архівні фото Одрі Хепберн - фото 361472

Вишукана краса: у мережі з'явилися нові архівні фото Одрі Хепберн - фото 361473

Вишукана краса: у мережі з'явилися нові архівні фото Одрі Хепберн - фото 361474

Вишукана краса: у мережі з'явилися нові архівні фото Одрі Хепберн - фото 361475

Вишукана краса: у мережі з'явилися нові архівні фото Одрі Хепберн - фото 361476

Вишукана краса: у мережі з'явилися нові архівні фото Одрі Хепберн - фото 361477

Вишукана краса: у мережі з'явилися нові архівні фото Одрі Хепберн - фото 361478

Вишукана краса: у мережі з'явилися нові архівні фото Одрі Хепберн - фото 361479

Вишукана краса: у мережі з'явилися нові архівні фото Одрі Хепберн - фото 361480

Вишукана краса: у мережі з'явилися нові архівні фото Одрі Хепберн - фото 361481

Вишукана краса: у мережі з'явилися нові архівні фото Одрі Хепберн - фото 361482

Вишукана краса: у мережі з'явилися нові архівні фото Одрі Хепберн - фото 361483

Вишукана краса: у мережі з'явилися нові архівні фото Одрі Хепберн - фото 361484

Вишукана краса: у мережі з'явилися нові архівні фото Одрі Хепберн - фото 361485

Вишукана краса: у мережі з'явилися нові архівні фото Одрі Хепберн - фото 361486

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Джерело: buro247
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