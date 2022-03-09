Вишневий МакПиріг за 40 доларів: у Росії перепродають залишки їжі з McDonald’s

Росіяни почали перепродавати на сайтах оголошень їжу з McDonald’s за дуже завищеними цінами. Все частіше з'являються оголошення, в яких пропонують придбати чизбургери, біг тейсті чи пиріжки.

Раніше компанія McDonald’s оголосила про закриття 850 ресторанів у РФ. Продукти перепродають на сайті оголошень Авіто. Про це пише bbcrussian.

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Користувачі виставили ціни вдесятеро дорожче, ніж у меню ресторанів мережі. Наприклад, вишневий пиріжок можна придбати за 5 000 рублів (приблизно 42 долари), а креветки – за 2 000 (18 доларів).

"Нагетси та пиріжки, куплені перед самим закриттям мережі ресторанів. Останній шанс скуштувати закордонні блага", – йдеться в одному з оголошень.

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