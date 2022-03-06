Хакери зламали базу даних Газпрому та злили інформацію

Хакерська група AgainstTheWest, пов'язана з Anonymous, стверджує, що зламала і злила базу даних Газпрому. Витік даних включає цікаві деталі.

Газпром – енергетична корпорація з контрольним пакетом акцій, що належать державі РФ. Витік даних включає деталі, пов'язані з вихідним кодом компанії та проєктами WellPro, передає thecybersecuritytimes.com.

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Вже відомо, що існує нафтосервісна компанія під назвою WellPro зі штаб-квартирою в Абердіні (Шотландія), але чи вона стосується Газпрому, з'ясувати не вдалося. Можливо, що проєкт WellPro не має нічого спільного з компанією WellPro. Наразі жодних офіційних заяв від Газпрому не надходило.

Протягом тижня хакери успішно зламували урядові сайти та навіть дійшли до Роскосмосу, відключивши доступ до супутників-шпигунів, хоча останній це заперечував.

JUST IN: #Anonymous-linked group ATW has successfully breached and leaked the database of Gazprom, a Russian majority state-owned multinational energy corporation. The leaked data includes information related to the company's source code, and WellPro projects. #OpRussia #FCKPTN pic.twitter.com/KVJ5Je47Aj — Anonymous TV (@YourAnonTV) March 4, 2022

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