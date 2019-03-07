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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Вишивка українки стала аватаром Instagram-аккаунта Google

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Українка створила аватар для Google - фото 1
Українка створила аватар для Google / instagram

Представники Google встановили на свій офіційний акаунт в Instagram фотографію роботи української пенсіонерки. Вишивка 65-річної мешканки Кривого Рогу набрала майже 75 тисяч лайків.

Як повідомляється, креативний директор одного з рекламних агентств Святослав Кобзенко опублікував вишивку у вигляді логотипу Google в минулому році. Каліфорнійська інтернет-корпорація відібрала фото в рамках проекту #MySuperG і встановила його на аватар свого офіційного Instagram-акаунта.

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Сама вишивка належить тещі Кобзенка – 65-річній мешканці Кривого Рогу Людмилі Кісельовій, яка займається рукоділлям "французький вузлик".

Відомо, що зять сам запропонував майстрині вишити логотипи сучасних компаній, на кшталт Google, Adidas і Nike. На те, щоб зробити емблему одного з найпопулярніших інтернет-пошукачів у пані Людмили пішло близько двох днів, а всього за добу фото набрало в Instagram Google майже 75 тисяч лайків.

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Джерело: ain
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