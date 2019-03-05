Чому Google платить жінкам більше, ніж чоловікам

Компанія Google провела огляд гендерної нерівності та виявила, що за однакову роботу чоловікам і жінкам платять по-різному. Дізнайтеся, скільки можна заробити, працюючи у Google.

У корпорації оцінили ефективність співробітників і визначили рівень заробітних плат для чоловіків і жінок. Тим співробітникам, у яких утворюється різниця між ефективністю і зарплатою на користь ефективності, доплачували компенсацію.

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У 2018 році компанія Google доплатила 9,7 млн ​​доларів компенсацій для понад 10,5 тис. співробітників із загального штату у майже 100 тис. працівників. Більше 70% з них – чоловіки. Працівники компанії Google заявили, що, якщо звернути увагу на виплати співробітникам в січні, то чоловіки заробляли менше, виконуючи ті ж функції, що і жінки. Також в корпорації викликала обурення новина про те, що керівництво має намір скасувати деякі види пільг для співробітників.

За словами куратора дослідження Лорена Барбато, нижчі зарплати у чоловіків виявилися "несподіваним трендом".

Компанія Google провела огляд гендерної нерівності

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