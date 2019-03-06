У Viber додали темний режим: як це виглядає

У популярний месенджер Viber додали темний режим роботи, а також можливість здійснювати групові дзвінки.

У темному режимі фон чатів стає чорним, а букви і елементи управління – світлими. Як повідомляє прес-служба Viber, функція дозволяє економити заряд батареї і менше напружувати зір. Призначена вона, перш за все, для використання месенджера у темряві.

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Темний режим вже доступний в Viber на Android і незабаром також запуститься на iOS. Ще месенджер представив групові дзвінки, які були анонсовані в рамках запуску Viber 10, але тепер стають доступні всім користувачам в світі.

Опція дозволяє здійснювати конференц-дзвінок групам до 5 людей одночасно. Можна як запросити людей приєднатися до дзвінка, так і зателефонувати учасникам вже існуючого чату. Наразі доступні лише аудіодзвінки, але незабаром месенджер обіцяє додати і групові відеодзвінки.

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