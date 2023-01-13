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Полька одягнула помпезну сукню української дизайнерки на "Міс Всесвіт-2022"

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Олександра Клепачка - фото 1
Олександра Клепачка / Інстаграм дівчини

22-річна Олександра Клепачка з'явилася на офіційну вечерю з командою в українському вбранні, яке створила відома дизайнерка Оксана Муха.

Триває міжнародний конкурс краси "Міс Всесвіт-2022" у Новому Орлеані. Сусідську країну Польщу представляє 22-річна Олександра Клепачка.

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В образі від української модельєрки Оксани Мухи полька з'явилася на урочистій вечері. На дівчині розкішна тілесна вечірня сукня, вишита срібно-золотистими вставками, з глибоким декольте. Образ чудово доповнюють аксесуари – сережки й браслети. За взуття обрали блискучі босоніжки.

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