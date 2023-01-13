Українка вразила світ образом "воїна світла" на конкурсі краси "Всесвіт 2022"

Костюм створювався в екстремальних умовах під час блек-ауту. В руках українка тримає меч, а позаду неї красиво розправляються крила.

11 січня розпочався Міжнародний конкурс краси у Новому Орлеані, США. Україну представила Вікторія Апанасенко, яка з'явилася на сцені в образі "воїна світла".

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Костюм, як було відомо раніше, розробила та створила відома українська дизайнерка Леся Патока, яка створює образи для багатьох відомих українських виконавців. Тільки на цей раз прийшлося виготовляти його в умовах відімкнення світла, що стало своєрідним маніфестом боротьби українців з темрявою.

Костюм українки на "Всесвіт 2022" складається з чорного комбінезону з золотими деталями, який нагадує броню, і білої сукні, на пошиття якої пішло більше, ніж 10 метрів тканини. Позаду видніються величезні крила у синьо-жовтих обладунках з національними орнаментами. На голові Вікторії – німб з колосками.

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