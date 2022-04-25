Віщий сон: Ектор Хіменес-Браво показав селфі з палаючим Кремлем

Популярний шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво не покинув країну після повномасштабного вторгнення російських окупантів та підтримує українців під час війни. До того ж кулінар має такі ж мрії, як і більшість населення країни.

50-річний домий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво залишається в Україні та намагається усіляко допомагати військовим та мирним мешканцям. На своїй сторінці в інстаграмі він активно ділиться ситуацією в країні та своїми думками з цього приводу. Нещодавно ж Ектор показав креативне селфі з...Кремлем у вогні.

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Спимо і бачимо... Я думаю, це віщий сон, – додав він під знімком.

Звісно ж, прихильники не втримались від коментарів, що "це мрія кожного українця" та відзначили, що "Кремль красиво горить". Зважаючи на те, що одна "Москва" вже встигла успішно спалахнути та відправитись на дно, то сни справді можуть збуватись.

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