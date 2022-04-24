Силует крейсера "Москва" на дні Чорного моря показали на супутникових фото

Тепер точне місце затоплення флагмана Чорноморського флоту Росії крейсера "Москва" можна роздивитися на нових фото. Знімки, зроблені з космосу, опублікували у мережі.

Як пише радник голови МВС Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі, точне місце було виявлено супутниковим радаром на основі аналізу забруднення моря паливом та мастилами, якими вкрита поверхня води над місцем аварії.

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Ба більше, технології дозволяють навіть розглянути силует крейсера "Москва", який під воду відправили українські бійці. Глибина затоплення – 40-45 метрів.

За ексклюзивною інформацією нашого джерела, на знімку, зробленому радарним супутником однієї з країн НАТО, ви бачите реальне місце, де спочиває об'єкт культурної спадщини України, свідчення перемог наших інженерів та військових – крейсер Москва, – написав Геращенко.

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