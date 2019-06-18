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Висадку людини на Місяць відтворили в додатку з доповненою реальністю

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Додаток можна завантажити для Andoird та iOS - фото 1
Додаток можна завантажити для Andoird та iOS

Президентська бібліотека-музей Джона Ф. Кеннеді випустила на честь 50-річчя місії "Аполлон-11" додаток для iPhone і Android.

Програма, використовуючи камеру смартфона та технологію доповненої реальності, показує, як відбувався запуск людини на Місяць. Спостерігати за процесом можна на кількох стадіях: від старту ракети до самого примісячення – всього запис триває 120 годин.

І ще: Апарат NASA сфотографував астероїд Бенну з рекордної відстані

Додаток створено в освітніх цілях: він не просто показує дії вчених, а й коментує їх. Крім того, користувачам також покажуть фотографії та відео.

Для ще більшої інтерактивності розробники додали в додаток міні-ігри: охочі спробують самостійно здійснив посадку космічний апарат на поверхню супутника. Ці ігри, пишуть їх автори, створені на основі тренажерів NASA.

Висадку людини на Місяць відтворили в додатку з доповненою реальністю - фото 335194

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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