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Висадка астронавтів на Місяць – не фейк: кіноексперт

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Висадка на Місяць – не фейк - фото 1
Висадка на Місяць – не фейк

Одна з найпоширеніших теорій змови свідчить про те, що американські астронавти насправді не були на Місяці, а відеозйомку висадки на земний супутник підробили у Голлівуді. Кіноексперт вирішив пояснити, чому ця думка – хибна.

Глава програми монтажу Університету Хартфордшир Говард Беррі опублікував колонку на The Conversation з поясненнями, чому відео NASA з Місяця – справжнє.

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По-перше, Беррі пояснює, що відео на Місяці записували на спеціальну SSTV-камеру, яка знімає 10 кадрів на секунду. Для сповільненої зйомки, яка потенційно могла б імітувати ефект гравітації на Місяці, операторам знадобилася б камера, яка може знімати значно більше кадрів на секунду.

Крім цього, навіть якби творці відео вирішили уповільнити його на монтажі – у них би нічого не вийшло. Річ у тім, що звичайні магнітні диски, на які записували відео в той час, могли вмістити всього 30 секунд запису для програвання 90 секунд сповільненої зйомки. Ну, а для запису 143 хвилин у сповільненій зйомці (стільки тривало відео Аполлон 11), камера на Місяці мала зняти 47 хвилин прямої трансляції, що було просто неможливим у той час.

По-друге, аргумент про те, що нібито фейкову висадку на Місяць зняли за допомогою кінокамери, яка записує 24 кадри на секунду, а потім уповільнили це відео – також не витримує критики.

Говард Беррі пише, що для кінозйомки одного такого ролика знадобилися б кілометри плівки. З огляду на монтажні склейки, передачу негативів, пил і подряпини, які з'явилися б у процесі роботи над роликом – зйомку на кінокамеру можна було б легко визначити відразу ж після того, як її показали по телевізору у 1969 році.

Ну і по-третє, "спростування" на кшталт тих, що на відео американський прапор розвівається за вітром, чого не може бути в умовах відсутності атмосфери на Місяці, пояснити ще легше: прапор дійсно трохи рухався, але не через вітер, а через гравітацію.

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Джерело: The Conversation
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