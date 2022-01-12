Forbes сформував рейтинг найоплачуваніших тіктокерів: скільки заробляють зірки мережі

Найвисокооплачуваніші зірки TikTok торік заробили загалом 55,5 мільйона доларів. Цей дохід на 200% перевищив показник 2020 року.

Як зазначає Forbes, такі суми тіктокери заробили завдяки своїй популярності, яка вийшла за межі платформи. Крім того, багато хто почав випускати власні реаліті-шоу на ТБ, виходити на сцену разом із зірками шоубізнесу і зніматися в проєктах NETFLIX.

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Проте відомо, що від 30% до 50% блогери одержують від спонсорського контенту за рекламу продуктів корпорацій.

Рейтинг найдорожчих зірок у TikTok

Чарлі Д'Амеліо – 133 мільйонів підписників з заробітком – 17,5 мільйона доларів;

Діксі Д'Амеліо – 57 мільйонів ​​підписників – 10 мільйонів доларів;

Едісон Рей – 86 мільйонів підписників – 8,5 мільйона доларів;

Белла Порч – 87 мільйонів ​​підписників – 5 мільйонів доларів;

Джош Річардс – 26 мільйонів підписників – 5 мільйонів доларів;

Кріс Коллінс – 42 мільйонів підписників – 4,75 мільйона доларів;

Авані Грегг – 39 мільйонів підписників – 4,75 мільйона доларів.

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