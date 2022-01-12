Instagram дозволить міняти місцями дописи у сітці профілю

Instagram введе можливість редагувати сітку профілю, змінюючи місцями публікації. А ще юзери можуть закріплювати дописи нагорі своєї сторінки.

Як пише розробник мобільних додатків Алессандро Палуцці у Twitter, нова функція поки що перебуває у розробці, після її запуску змінити порядок можна буде у налаштуваннях профілю. Зараз публікації користувачів показуються у їхніх облікових записах у хронологічному порядку. Пости можна буде закріплювати нагорі своєї сітки.

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Крім того, в Instagram з'явиться можливість додавати у сторіс нові стікери з реакціями у вигляді емодзі. Юзери також зможуть видаляти свої облікові записи прямо з програми, поки це можна зробити лише у вебверсії сервісу.

Коли Instagram додасть нові функції, розробник не уточнює.

#Instagram is working on the ability to edit the profile grid allowing you to rearrange posts in any order you like pic.twitter.com/fjmkJD4je2 — Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 10, 2022

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