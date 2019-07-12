Вірусне відео, як берегова охорона США взяла на абордаж підводний човен з кокаїном

Берегова охорона США затримала підводний човен в Тихому океані, на якому 14 контрабандистів перевозили 17,5 тонн кокаїну. Процес захоплення субмарини записали на відео, і воно стало справжнім хітом мережі.

Мексиканські та колумбійські наркокартелі для контрабанди кокаїну в США використовують найрізноманітніші методи – від тунелів, виритих під кордоном, до легкомоторних літаків і міні-субмарин. Нещодавно співробітники Берегової охорони США затримали один із таких підводних човнів неподалік Сан-Дієго: на його борту знайшли понад 17 тонн кокаїну на 569 мільйонів доларів.

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Новину про затримання прикордонники супроводили відео, знятим від першої особи. На ньому катер переслідує субмарину, а прикордонники наказують злочинцям зупинитися. Після цього кілька співробітників на ходу перестрибують на човен і відкривають люк. Виявляється, у реальному житті це виглядає так само, як в Call of Duty! Дивіться цей вірусний ролик:

.@VP is welcoming back the crew of CG Cutter Munro as they turn over 39K lbs of cocaine from drug seizures like this one from a semi-submersible off South America to federal agents. We will be live-streaming the offload on Facebook in a few hours. More: https://t.co/5eQRbQpxw5 pic.twitter.com/9bMRorDC4I — U.S. Coast Guard (@USCG) 11 липня 2019 р.

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