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Вірусне відео, як берегова охорона США взяла на абордаж підводний човен з кокаїном

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Субмарину взяли на абордаж - фото 1
Субмарину взяли на абордаж

Берегова охорона США затримала підводний човен в Тихому океані, на якому 14 контрабандистів перевозили 17,5 тонн кокаїну. Процес захоплення субмарини записали на відео, і воно стало справжнім хітом мережі.

Мексиканські та колумбійські наркокартелі для контрабанди кокаїну в США використовують найрізноманітніші методи – від тунелів, виритих під кордоном, до легкомоторних літаків і міні-субмарин. Нещодавно співробітники Берегової охорони США затримали один із таких підводних човнів неподалік Сан-Дієго: на його борту знайшли понад 17 тонн кокаїну на 569 мільйонів доларів.

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Новину про затримання прикордонники супроводили відео, знятим від першої особи. На ньому катер переслідує субмарину, а прикордонники наказують злочинцям зупинитися. Після цього кілька співробітників на ходу перестрибують на човен і відкривають люк. Виявляється, у реальному житті це виглядає так само, як в Call of Duty! Дивіться цей вірусний ролик:

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