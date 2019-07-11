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Американці повернули вкрадений гаманець через 75 років

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Жінка дуже тішиться знахідці - фото 1
Жінка дуже тішиться знахідці / news

Мешканці американського штату Іллінойс повернули втрачений 75 років тому гаманець! Читайте неймовірну історію знахідки нижче.

Про це повідомив церковний служитель Сет Балцелл на своїй сторінці в Facebook.

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Працівники церкви міста Сентралія під час огляду будівлі старої місцевої школи виявили схованку. У ній зберігалися 15 гаманців, нібито вкрадених в середині 1940-х років. Служитель церкви Сет Балцелл зробив знімок знахідки і опублікував у мережі. Пост став популярним і через деякий час з чоловіком зв'язалася 89-річна Бетті Джун Сіссе, повідомивши, що один з гаманців її. Жінка тішиться знахідці тому, що злодій забрав гроші, але залишив пам'ятну фотографію.

Також Балцелл повідомив, що з ним зв'язалися ще п'ять господарів знайдених гаманців. Чоловік збирається знайти всіх власників.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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