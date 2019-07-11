Американці повернули вкрадений гаманець через 75 років

Мешканці американського штату Іллінойс повернули втрачений 75 років тому гаманець! Читайте неймовірну історію знахідки нижче.

Про це повідомив церковний служитель Сет Балцелл на своїй сторінці в Facebook.

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Працівники церкви міста Сентралія під час огляду будівлі старої місцевої школи виявили схованку. У ній зберігалися 15 гаманців, нібито вкрадених в середині 1940-х років. Служитель церкви Сет Балцелл зробив знімок знахідки і опублікував у мережі. Пост став популярним і через деякий час з чоловіком зв'язалася 89-річна Бетті Джун Сіссе, повідомивши, що один з гаманців її. Жінка тішиться знахідці тому, що злодій забрав гроші, але залишив пам'ятну фотографію.

Також Балцелл повідомив, що з ним зв'язалися ще п'ять господарів знайдених гаманців. Чоловік збирається знайти всіх власників.

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